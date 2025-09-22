Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti en la final del ATP de Chengdú.

Alejandro Tabilo (112° del ranking ATP) jugará la final del ATP de Chendú ante Lorenzo Musetti (9°). En la semifinal, el chileno se impuso ante Brandon Nakashima (33°) por 6-4 y 7-6(0).

“Hablaba con mi novia y le decía que ya lo habíamos hecho antes. Esto de venir de qualy y ganar el torneo. Ojalá que lo podamos terminar bien y más por cómo veníamos. Esto me da más motivación y confianza”, comentó Tabilo tras su victoria ante Nakashima.

“Ha sido importante lo mental, el físico también. Venimos de muchos partidos, así que me estoy sintiendo mucho más cómodo. Estoy más sólido desde atrás, siento que puedo defender bien y atacar cuando tengo las chances”, agregó el chileno.

“Ha sido un año con altibajos, donde he tenido que estar algunos meses fuera de competición. Me siento muy feliz por estar en una nueva final”, enfatizó.

A qué hora es Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti en la final del ATP de Chengdú

El partido de Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti es este martes a las 08.00 horas.

Dónde ver la entrega Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti en la final del ATP de Chengdú

El partido de Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti se transmite por ESPN.

La final también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium y Tennis TV.