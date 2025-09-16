Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Chelsea por la Champions League

La acción de la Champions League continúa este miércoles. Por la Fase de Liga de la competencia, Bayern Múnich recibe a Chelsea.

Ambos elencos intentarán arrancar la competencia con el pie derecho, sumando los primeros tres puntos.

A qué hora es el partido de Bayern Múnich vs. Chelsea

El partido de Bayern Múnich vs. Chelsea es este miércoles 17 de septiembre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Bayern Múnich vs. Chelsea

El partido de Bayern Múnich vs. Chelsea se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.