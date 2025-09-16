Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Chelsea por la Champions League
El elenco alemán se mide contra los Blues en el primer duelo de la Fase de Liga de la competencia.
La acción de la Champions League continúa este miércoles. Por la Fase de Liga de la competencia, Bayern Múnich recibe a Chelsea.
Ambos elencos intentarán arrancar la competencia con el pie derecho, sumando los primeros tres puntos.
A qué hora es el partido de Bayern Múnich vs. Chelsea
El partido de Bayern Múnich vs. Chelsea es este miércoles 17 de septiembre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Bayern Múnich vs. Chelsea
El partido de Bayern Múnich vs. Chelsea se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
