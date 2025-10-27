Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Atlético Madrid por la liga española
El conjunto a cargo de Manuel Pellegrini tiene la posibilidad de consolidarse en la zona alta de la clasificación.
El Real Betis tiene la posibilidad de consolidarse en la parte alta de la clasificación de la liga española este lunes cuando enfrente a Atlético Madrid.
Los verdiblancos arrancan la décima fecha en el quinto lugar de la tabla con 16 puntos, los mismos que suman los colchoneros, aunque estos poseen una mejor diferencia de goles.
A qué hora es el partido de Betis vs. Atlético Madrid
El partido de Betis vs. Atlético Madrid es este lunes 27 de octubre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a Betis vs. Atlético Madrid
El partido de Betis vs. Atlético Madrid se transmite por Dsports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
