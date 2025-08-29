Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Manchester City por la liga inglesa

El Manchester City de Pep Guardiola se alista para enfrentar el tercer partido de la temporada de la Premier League. El elenco ciudadano visitará a Brighton con la idea de dejar atrás la dura derrota contra Tottenham por 2-0 en la jornada anterior.

Por su parte, el local se prepara para ir con todo por el primer triunfo de la temporada. En sus duelos anteriores empató con Fulham y cayó contra Everton.

A qué hora es el partido de Brighton vs. Manchester City

El partido de Brighton vs. Manchester City es este domingo 31 de agosto, a las 09.00 horas.

Dónde ver a Brighton vs. Manchester City

El partido de Brighton vs. Manchester City se transmite vía streaming a través de Disney+.