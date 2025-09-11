Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. U. Católica por la Liga de Primera
El conjunto tomatero batalla por escapar del fondo de la tabla mientras que los cruzados pelea por un cupo en la próxima Copa Libertadores.
Deportes Limache y Universidad Católica se enfrentarán este sábado por la 23° fecha de la Liga de Primera.
El conjunto tomatero necesita quedarse con la victoria para alejarse de la zona de descenso.
Los cruzados, a su vez, necesitan quedarse con los puntos para mantenerse en la pelea por un cupo en la próxima edición de la Copa Libertadores.
A qué hora es el partido de Deportes Limache vs. U. Católica
El partido de Deportes Limache vs. U. Católica es este sábado 13 de septiembre, a las 20.00 horas.
Dónde ver a Deportes Limache vs. U. Católica
El partido de Deportes Limache vs. U. Católica se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en MAX.
