Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. U. Católica por la Liga de Primera

Dónde ver a Deportes Limache vs. U. Católica por la Liga de Primera.

Deportes Limache y Universidad Católica se enfrentarán este sábado por la 23° fecha de la Liga de Primera.

El conjunto tomatero necesita quedarse con la victoria para alejarse de la zona de descenso.

Los cruzados, a su vez, necesitan quedarse con los puntos para mantenerse en la pelea por un cupo en la próxima edición de la Copa Libertadores.

A qué hora es el partido de Deportes Limache vs. U. Católica

El partido de Deportes Limache vs. U. Católica es este sábado 13 de septiembre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Deportes Limache vs. U. Católica

El partido de Deportes Limache vs. U. Católica se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en MAX.