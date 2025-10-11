Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia en el Mundial Sub 20

Este sábado comienzan los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. En este contexto, la selección de España se enfrenta a Colombia en el estadio Fiscal de Talca.

Los europeos llegaron a esta instancia tras superar por la cuenta mínima a Ucrania en la ronda previa, mientras que los sudamericanos derrotaron por 3-1 a Sudáfrica.

A qué hora es el partido de España vs. Colombia

El partido de España vs. Colombia es este sábado 11 de octubre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a España vs. Colombia

El partido de España vs. Colombia se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.