Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia en el Mundial Sub 20
Europeos y sudamericanos se enfrentan por el paso a las semifinales de la competencia en el estadio Fiscal de Talca.
Este sábado comienzan los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. En este contexto, la selección de España se enfrenta a Colombia en el estadio Fiscal de Talca.
Los europeos llegaron a esta instancia tras superar por la cuenta mínima a Ucrania en la ronda previa, mientras que los sudamericanos derrotaron por 3-1 a Sudáfrica.
A qué hora es el partido de España vs. Colombia
El partido de España vs. Colombia es este sábado 11 de octubre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a España vs. Colombia
El partido de España vs. Colombia se transmite por Dsports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
