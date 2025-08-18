Dónde y a qué hora ver a Estudiantes vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño se volverán a ver las caras este miércoles en el duelo de revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El elenco argentino comenzará el encuentro con una pequeña ventaja, pues en el duelo de ida vencieron por 1-0 a los paraguayos.

A qué hora es el partido de Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño

El partido de Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño es este miércoles 20 de agosto, a las 18.00 horas.

Dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño

El partido de Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.