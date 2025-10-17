Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad Católica por la Liga de Primera
Los ruleteros, con la necesidad de escapar de la zona baja de la tabla, enfrentan a los Cruzados que siguen luchando por la clasificación directa a la Copa Libertadores.
Everton y Universidad Católica vuelven a enfrentarse este domingo en el marco de la 24° fecha de la Liga de Primera.
El elenco ruletero necesita los puntos para poder salir de la zona baja de la clasificación y no arriesgarse con el descenso.
A su vez, los Cruzados quieren las unidades para seguir peleando por la clasificación directa a la próxima edición de la Copa Libertadores.
A qué hora es el partido de Everton vs. Universidad Católica
El partido de Everton vs. Universidad Católica es este domingo 19 de octubre, a las 15.00 horas.
Dónde ver a Everton vs. Universidad Católica
El partido de Everton vs. Universidad Católica se transmite por TNT Sports Premium
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
