Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League
Turcos e ingleses se enfrentan por la segunda fecha de la Fase de Liga de la competencia.
Este martes se enfrentan por la segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions League Galatasaray y Liverpool.
El conjunto turco viene de sufrir una estrepitosa derrota a manos del Eintracht Frankfurt (5-1) por lo que buscarán quedarse con los puntos en casa.
Del otro lado estará el Liverpool, conjunto que en su debut supo imponerse por 3-2 al Atlético de Madrid.
A qué hora es el partido de Galatasaray vs. Liverpool
El partido de Galatasaray vs. Liverpool es este martes 30 de septiembre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Galatasaray vs. Liverpool
El partido de Galatasaray vs. Liverpool se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.