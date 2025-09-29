Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

Este martes se enfrentan por la segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions League Galatasaray y Liverpool.

El conjunto turco viene de sufrir una estrepitosa derrota a manos del Eintracht Frankfurt (5-1) por lo que buscarán quedarse con los puntos en casa.

Del otro lado estará el Liverpool, conjunto que en su debut supo imponerse por 3-2 al Atlético de Madrid.

A qué hora es el partido de Galatasaray vs. Liverpool

El partido de Galatasaray vs. Liverpool es este martes 30 de septiembre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Galatasaray vs. Liverpool

El partido de Galatasaray vs. Liverpool se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.