Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. U. de Chile por la Liga de Primera

Dónde ver a Huachipato vs. U. de Chile por la Liga de Primera.

Este domingo se llevará a cabo el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile por la 26° fecha de la Liga de Primera.

Los acereros buscan reencontrarse con la victoria ante una U que busca dejar atrás la eliminación de la Copa Sudamericana contra Lanús y volver a la pelea por el Chile 2 para la Copa Libertadores.

A qué hora es el partido de Huachipato vs. U. de Chile

El partido de Huachipato vs. U. de Chile es este domingo 2 de noviembre, a las 12.30 horas.

