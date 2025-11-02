Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. U. de Chile por la Liga de Primera
El conjunto acerero recibe a los azules que vienen de ser eliminados de la Copa Sudamericana.
Este domingo se llevará a cabo el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile por la 26° fecha de la Liga de Primera.
Los acereros buscan reencontrarse con la victoria ante una U que busca dejar atrás la eliminación de la Copa Sudamericana contra Lanús y volver a la pelea por el Chile 2 para la Copa Libertadores.
A qué hora es el partido de Huachipato vs. U. de Chile
El partido de Huachipato vs. U. de Chile es este domingo 2 de noviembre, a las 12.30 horas.
Dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo
El partido de Ñublense vs. Colo Colo se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.