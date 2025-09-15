Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Borussia Dortmund por la Champions League

La Champions League arranca esta semana con los encuentros de la Fase de liga de la competencia. Uno de los duelos atractivos será el que enfrente a Juventus y Borussia Dortmund.

Tanto los italianos como los alemanes intentarán conseguir los puntos para arrancar con todo en el torneo.

A qué hora es el partido de Juventus vs. Borussia Dortmund

El partido de Juventus vs. Borussia Dortmund es este martes 16 de septiembre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Juventus vs. Borussia Dortmund

El partido de Juventus vs. Borussia Dortmund se transmite por ESPN 5.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.