Dónde y a qué hora ver a Lanús vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

Dónde ver a Lanús vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile deja atrás la derrota contra la UC en el clásico para concentrarse en la competencia internacional. Este jueves los azules se miden en Argentina contra Lanús con la meta de meterse en la final de la Copa Sudamericana.

El resultado de la ida deja abierta la serie. Si bien los granates consiguieron ponerse en ventaja por 2-0 en el primer tiempo, en la segunda parte del partido los laicos consiguieron remontar el duelo y decretar un empate 2-2.

A qué hora es el partido de Lanús vs. U. de Chile

El partido de Lanús vs. U. de Chile es este jueves 30 de octubre, a las 19.00 horas.

Dónde ver a Lanús vs. U. de Chile

El partido de Lanús vs. U. de Chile se transmite por ESPN y Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ y DGO.