Dónde y a qué hora ver a los Cóndores vs. Samoa en el repechaje mundialista

Los Cóndores enfrentan una nueva final para inscribirse en el Mundial de rugby de Australia 2027. El elenco a cargo de Pablo Lemoine necesita una victoria sobre Samoa para meterse por segunda vez consecutiva en una Copa del Mundo.

En el duelo de ida, disputado en Estados Unidos, el encuentro terminó igualado 32-32, por lo que la chance sigue intacta.

El choque se desarrollará en el estadio Sausalito de Viña del Mar ante de 20 mil personas.

A qué hora es el partido de los Cóndores vs. Samoa

El partido de los Cóndores vs. Samoa es este sábado 27 de septiembre, a las 16.30 horas.

Dónde ver a los Cóndores vs. Samoa

El partido de los Cóndores vs. Samoa se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.