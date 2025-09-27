SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a los Cóndores vs. Samoa en el repechaje mundialista

La selección chilena de rugby necesita una victoria para meterse en Australia 2027.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Wade Bricknell / World Rugby.

Los Cóndores enfrentan una nueva final para inscribirse en el Mundial de rugby de Australia 2027. El elenco a cargo de Pablo Lemoine necesita una victoria sobre Samoa para meterse por segunda vez consecutiva en una Copa del Mundo.

En el duelo de ida, disputado en Estados Unidos, el encuentro terminó igualado 32-32, por lo que la chance sigue intacta.

El choque se desarrollará en el estadio Sausalito de Viña del Mar ante de 20 mil personas.

A qué hora es el partido de los Cóndores vs. Samoa

El partido de los Cóndores vs. Samoa es este sábado 27 de septiembre, a las 16.30 horas.

Dónde ver a los Cóndores vs. Samoa

El partido de los Cóndores vs. Samoa se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.

Más sobre:RugbyDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingVer en TVVer en directo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

31 ciudadanos chilenos llegan a Chile tras ser deportados desde Estados Unidos

Bancada RN pide a senadora Vodanovic poner en tabla proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país

Adolescente mata a hombre durante incidente de violencia intrafamiliar en Iquique

Lagos Weber pide a la derecha “bajar los decibeles” ante advertencias por Ley de Presupuestos 2025

Acusan “actitud indolente”: asociación de oficiales penitenciarios apunta a Gajardo tras amenaza a gendarme

Caso Narumi Kurosaki: Fijan para marzo de 2026 tercer juicio contra Nicolás Zepeda

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

3.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

4.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

5.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

31 ciudadanos chilenos llegan a Santiago tras ser deportados desde Estados Unidos
Chile

31 ciudadanos chilenos llegan a Santiago tras ser deportados desde Estados Unidos

Bancada RN pide a senadora Vodanovic poner en tabla proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país

Adolescente mata a hombre durante incidente de violencia intrafamiliar en Iquique

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal
Negocios

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

Proyecciones de ingresos, estrecho espacio fiscal y recortes del gasto en áreas claves: los principales nudos que tendrá la discusión de la Ley de Presupuestos 2026

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?
Tendencias

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Tras cinco meses de sequía: Ben Brereton marca un golazo y rescata un empate para el Derby County
El Deportivo

Tras cinco meses de sequía: Ben Brereton marca un golazo y rescata un empate para el Derby County

Dónde y a qué hora ver a los Cóndores vs. Samoa en el repechaje mundialista

Arranca la fiesta del Mundial Sub 20 en Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro
Cultura y entretención

Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro

Cómo Marko Zaror se convirtió en el legendario Arturo Godoy: “Compartimos las ganas de perseguir un sueño”

Tulio Triviño desde un escritorio: cómo 31 Minutos alista su debut en el Tiny Desk

Trump pide a la Corte Suprema que apruebe la restricción a la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados
Mundo

Trump pide a la Corte Suprema que apruebe la restricción a la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados

Irán condena a muerte a dos acusados de espiar para Israel

“EE.UU. ya no cumple con el derecho internacional”: Gustavo Petro reacciona a la revocación de su visa

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición