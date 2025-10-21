Dónde y a qué hora ver a Maccabi Tel Aviv vs. Midtjylland por la Europa League
Dónde ver a Maccabi Tel Aviv vs. Midtjylland por la Europa League
Este jueves el Midtjylland de Darío Osorio enfrenta un nuevo desafío en la Fase de Liga de la Europa League.
El conjunto danés viaja hasta Serbia para enfrentar al Maccabi Tel Aviv por la tercera fecha de la competencia.
A qué hora es el partido de Maccabi Tel Aviv vs. Midtjylland
El partido de Maccabi Tel Aviv vs. Midtjylland es este jueves 23 de octubre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Maccabi Tel Aviv vs. Midtjylland
El partido de Maccabi Tel Aviv vs. Midtjylland se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
