Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga
El equipo blaugrana debuta en la máxima competición de España.
Este sábado, el Barcelona visita al Mallorca en el comienzo de LaLiga, la máxima competición del fútbol español.
A qué hora ver Mallorca vs. Barcelona
El partido de Mallorca vs. Barcelona es este sábado 16 de agosto, a las 13.30 horas.
Dónde ver a Mallorca vs. Barcelona
El partido de Mallorca vs. Barcelona se transmite vía streaming a través de Disney+ Premium.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.