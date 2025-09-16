Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Napoli por la Champions League
El equipo a cargo de Pep Guardiola quiere imponer sus términos en casa contra los italianos.
Manchester City y Napoli se enfrentan en el marco de la Fase de Liga de la Champions League.
El elenco a cargo de Pep Guardiola quiere imponer sus términos en la competencia contra el conjunto italiano que quiere darle otro golpe a los ciudadanos.
A qué hora es el partido de Manchester City vs. Napoli
El partido de Manchester City vs. Napoli es este jueves 18 de septiembre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Manchester City vs. Napoli
El partido de Manchester City vs. Napoli se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
