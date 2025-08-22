Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por la liga inglesa

Manchester City y Tottenham vuelven a encontrarse en la Premier League por la segunda fecha del torneo inglés.

Ambos elencos consiguieron victorias en la primera fecha, por lo que saldrán con la idea de mantener el invicto.

A qué hora es el partido de Manchester City vs. Tottenham

El partido de Manchester City vs. Tottenham es este sábado 23 de agosto, a las 07.30 horas.

Dónde ver a Manchester City vs. Tottenham

El partido de Manchester City vs. Tottenham se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.