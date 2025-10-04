Dónde y a qué hora ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20.

Este sábado se define el Grupo C del Mundial Sub 20.

México enfrenta a Marruecos en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

A qué hora es el partido de México vs. Marruecos

El partido de México vs. Marruecos es este sábado 4 de octubre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a México vs. Marruecos

El partido de México vs. Marruecos se transmite por DSports+ Plus.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Amazon Prime Video y DGO.