Dónde y a qué hora ver a Once Caldas vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Once Caldas e Independiente del Valle luchan por avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El elenco colombiano parte con ventaja en la serie, pues en el duelo de ida se impusieron por 2-0 a los ecuatorianos.

A qué hora es el partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle

El partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle es este miércoles 24 de septiembre, a las 21.30 horas.

Dónde ver a Once Caldas vs. Independiente del Valle

El partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle se transmite por Dsports

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.