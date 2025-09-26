Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Panamá en el Mundial Sub 20
Albirrojos y canaleros esperan comenzar de la mejor manera en la competencia.
Paraguay y Panamá se verán las caras este sábado en el Mundial Sub 20 de Chile esperando comenzar de la mejor manera en la competencia.
Ambas selecciones forman parte del Grupo B, donde también están Ucrania y Corea del Sur.
A qué hora es el partido de Paraguay vs. Panamá
El partido de Paraguay vs. Panamá es este sábado 27 de septiembre, a las 20.00 horas.
Dónde ver a Paraguay vs. Panamá
El partido de Paraguay vs. Panamá se transmite por Dsports
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
