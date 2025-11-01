Servicios / La Tercera

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Valencia por la liga española.

El Real Madrid se alista para enfrentar al Valencia por la liga española.

Los blancos necesitan una nueva victoria para seguir escapados en el liderato.

A qué hora es el partido de Real Madrid vs. Valencia

El partido de Real Madrid vs. Valencia es este sábado 1 de noviembre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Real Madrid vs. Valencia

El partido de Real Madrid vs. Valencia se transmite por DSports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.