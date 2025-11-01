Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Valencia por la liga española
El conjunto merengue busca seguir con el tranco ganador.
El Real Madrid se alista para enfrentar al Valencia por la liga española.
Los blancos necesitan una nueva victoria para seguir escapados en el liderato.
A qué hora es el partido de Real Madrid vs. Valencia
El partido de Real Madrid vs. Valencia es este sábado 1 de noviembre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a Real Madrid vs. Valencia
El partido de Real Madrid vs. Valencia se transmite por DSports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
