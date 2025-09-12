Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por la liga española
Este sábado se juega uno de los duelos atractivos de LaLiga.
Real Sociedad y Real Madrid se enfrentan en la cuarta fecha de LaLiga.
Los Txuri-Urdinak arrancan la jornada en el decimoséptimo puesto de la clasificación. Los merengues son líderes.
A qué hora es el partido de Real Sociedad vs. Real Madrid
El partido de Real Sociedad vs. Real Madrid es este sábado 13 de septiembre, a las 11.15 horas.
Dónde ver a Real Sociedad vs. Real Madrid
El partido de Real Sociedad vs. Real Madrid se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
