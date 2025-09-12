Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por la liga española.

Real Sociedad y Real Madrid se enfrentan en la cuarta fecha de LaLiga.

Los Txuri-Urdinak arrancan la jornada en el decimoséptimo puesto de la clasificación. Los merengues son líderes.

A qué hora es el partido de Real Sociedad vs. Real Madrid

El partido de Real Sociedad vs. Real Madrid es este sábado 13 de septiembre, a las 11.15 horas.

Dónde ver a Real Sociedad vs. Real Madrid

El partido de Real Sociedad vs. Real Madrid se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.