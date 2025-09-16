Dónde y a qué hora ver a River Plate vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
El equipo de Paulo Díaz recibe al Verdao en Núñez.
River Plate y Palmeiras animan uno de los partidos más esperados de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este miércoles se miden en el estadio Más Monumental, en Buenos Aires.
El equipo de Paulo Díaz viene de eliminar a Libertad en los octavos de final del certamen continental.
A qué hora es el partido de River Plate vs. Palmeiras
El partido de River Plate vs. Palmeiras es este miércoles 17 de septiembre, a las 21.30 horas.
Dónde ver a River Plate vs. Palmeiras
El partido de River Plate vs. Palmeiras se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.
