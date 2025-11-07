Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Osasuna por la liga española
El conjunto de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez espera dejar atrás una racha de tres derrotas consecutivas.
Este sábado continúa la acción en la liga española con el duelo en el que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfrentará contra Osasuna por la 12° fecha del torneo hispano.
Los andaluces tendrán la misión de acabar con una racha negativa que vienen arrastrando, pues acumulan tres derrotas consecutivas en la competencia.
A qué hora es el partido de Sevilla vs. Osasuna
El partido de Sevilla vs. Osasuna es este sábado 8 de noviembre, a las 12.15 horas.
Dónde ver a Sevilla vs. Osasuna
El partido de Sevilla vs. Osasuna se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
