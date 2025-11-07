Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Osasuna por la liga española

Este sábado continúa la acción en la liga española con el duelo en el que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfrentará contra Osasuna por la 12° fecha del torneo hispano.

Los andaluces tendrán la misión de acabar con una racha negativa que vienen arrastrando, pues acumulan tres derrotas consecutivas en la competencia.

A qué hora es el partido de Sevilla vs. Osasuna

El partido de Sevilla vs. Osasuna es este sábado 8 de noviembre, a las 12.15 horas.

Dónde ver a Sevilla vs. Osasuna

El partido de Sevilla vs. Osasuna se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.