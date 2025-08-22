Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera

Dónde ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera.

Universidad de Chile debe concentrarse en el torneo nacional después de la mala experiencia vivida a mediados de semana contra Independiente de Avellaneda.

Los azules intentarán seguir a la caza de Coquimbo Unido cuando se enfrenten a Everton en el Estadio Nacional. Los ruleteros, en tanto, necesitan los puntos para salir de la zona baja de la clasificación.

A qué hora es el partido de U. de Chile vs. Everton

El partido de U. de Chile vs. Everton es este domingo 24 de agosto, a las 15.00 horas.

Dónde ver a U. de Chile vs. Everton

El partido de U. de Chile vs. Everton se transmite por TNT Sports Premium

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en MAX.