Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera
El elenco azul recibe en el Estadio Nacional a los ruleteros intentando dejar atrás lo ocurrido en Argentina contra Independiente.
Universidad de Chile debe concentrarse en el torneo nacional después de la mala experiencia vivida a mediados de semana contra Independiente de Avellaneda.
Los azules intentarán seguir a la caza de Coquimbo Unido cuando se enfrenten a Everton en el Estadio Nacional. Los ruleteros, en tanto, necesitan los puntos para salir de la zona baja de la clasificación.
A qué hora es el partido de U. de Chile vs. Everton
El partido de U. de Chile vs. Everton es este domingo 24 de agosto, a las 15.00 horas.
Dónde ver a U. de Chile vs. Everton
El partido de U. de Chile vs. Everton se transmite por TNT Sports Premium
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en MAX.
