Dónde y a qué hora ver a Vélez Sarsfield vs. Fortaleza por la Copa Libertadores

Vélez Sarsfield y Fortaleza se enfrentan por un cupo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En el duelo de ida, argentinos y brasileños igualaron sin goles.

A qué hora es el partido de Vélez Sarsfield vs. Fortaleza

El partido de Vélez Sarsfield vs. Fortaleza es este martes 19 de agosto, a las 18.00 horas.

Dónde ver a Vélez Sarsfield vs. Fortaleza

El partido de Vélez Sarsfield vs. Fortaleza se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.