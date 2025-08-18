Dónde y a qué hora ver a Vélez Sarsfield vs. Fortaleza por la Copa Libertadores
Argentinos y brasileños se enfrentan por el paso a los cuartos de final de la competencia.
Vélez Sarsfield y Fortaleza se enfrentan por un cupo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.
En el duelo de ida, argentinos y brasileños igualaron sin goles.
A qué hora es el partido de Vélez Sarsfield vs. Fortaleza
El partido de Vélez Sarsfield vs. Fortaleza es este martes 19 de agosto, a las 18.00 horas.
Dónde ver a Vélez Sarsfield vs. Fortaleza
El partido de Vélez Sarsfield vs. Fortaleza se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
