Dónde y a qué hora ver Qatar vs. Italia por el Mundial Sub 17
Este lunes arranca el certamen planetario en Qatar.
Qatar debuta ante Italia en el Mundial Sub 17.
El encuentro se disputara en la cancha Academy Pitch 7 de la Aspire Zone.
A qué hora es el partido de Qatar vs. Italia
El partido de Qatar vs. Italia es este lunes 3 de noviembre, a las 12.45 horas.
Dónde ver a Qatar vs. Italia
El partido de Qatar vs. Italia se transmite por DSports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
