DT de Huachipato explota contra la prensa por la noticia de los líos en el camarín

En Huachipato negaron la existencia de un lío de camarín. En la previa de la victoria acerera por la cuenta mínima ante Colo Colo, surgieron rumores sobre un conflicto en la interna del vestuario del conjunto sureño. Un equipo supuestamente dividido y con diferencias con su entrenador, Gustavo Florentín. Sin embargo, luego del duelo ante los albos, fue el mismo DT quien se encargó de desmentir la información.

“Yo no tengo nada que aclarar. Nunca hubo conflictos. Realmente me gustaría de dónde salió esa información. A un colega tuyo, un pelado, lo encaré el otro día porque es malo que salgan informaciones falsas de parte de sus colegas. Tienen que tener información exacta. Esto no es un programa de chismes", dijo el estratega a CDF.

"Lo que ustedes realizan es muy valorable, pero molesta que la información sea falsa. Si hubiera conflictos, yo me hubiera ido. Llegué a escuchar que me obligaban a algunas cosas. Dejémonos de estupideces. Yo soy la cabeza, yo tomo las decisiones. Y si hubo conflicto, lo vamos a decir. Pero acá no pasó nunca nada”, añadió.

En cuanto al partido ante el Cacique, Florentín valoró el desempeño de sus dirigidos en el Monumental: "Es un triunfo muy importante para nosotros por la manera como veníamos. Tuvimos una semana muy dura, con tres derrotas continuas. El partido mejor hubo una mejoría y nos propusimos de levantar cabeza para poder romper esa hegemonía de que Huachipato no podía ganar hace nueve años en este estadio. Los jugadores hicieron un esfuerzo muy grande. El hecho de poder ganar hoy produce una confianza para todos los jugadores jóvenes que se están formando”.

“En gran medida, salió lo planificado. La idea era no dejar jugarlos limpiamente, que no tuvieran esa confianza y agresividad. Por momentos, se dio. En otros nos faltó mejorar. Estuvimos siempre ordenandos e hicimos daño. Nos faltaba ser un poquito más eficientes ofensivamente y eso se dio en algunas jugadas. Tuvimos otras jugadas también. Tácticamente, el equipo cumplió en base a lo que queríamos”, concluyó.