Dudamel y las renovaciones: “Aquel que quiere seguir en un grande tiene que hacer méritos”

Después de un fin de semana sin fútbol por las elecciones primarias, la U estaba lista para volver a la competencia en el clásico ante la UC, pero el duelo se suspendió. En medio de eso, en el CDA también vivieron la tormenta que significó el anuncio de no renovación y posterior retiro de Walter Montillo. Por eso la conferencia de Rafael Dudamel de este viernes era tan esperada.

A propósito de los otros jugadores que terminan contrato con la tienda azul a fin de año (González, Rodríguez, Beausejour, Larrivey, entre otros) en técnico venezolano de los azules fue claro: “Hubo un primer gran paso que fue el prorrogar los contratos hasta el 31 de enero. No vamos a sufrir ninguna distracción mental en cuanto a ese asunto. Hay varios que terminan contrato el 31 de enero, y así como Montillo, el resto de futbolistas, cinco o seis más, tienen la misma importancia. No todos los que terminan tienen las mismas condiciones, mismas cláusulas; hay unos que se pueden prorrogar por minutos. Cada uno tiene particularidades y condiciones, a través de sus agentes que pueden negociar”, dijo.

Y añadió, tajante: “Lo más importante es que para nosotros como cuerpo técnico: todos los casos tienen una especial importancia. Ya hemos tenido algunas conversaciones de lo que puede ser la proyección del plantel hacia 2021. Si hay algo que me inquieta es ver con la facilidad que se filtra la información (referida) al club, pero no es algo que esté pasando desde mi llegada, pareciera que está ocurriendo hace muchos años. Y el jugador no debe sentirse irrespetado por el hecho de que el club esté trabajando en la proyección de 2021. Aquel que quiere seguir jugando en un grande tiene que estar sencillamente haciendo méritos para continuar. Es una circunstancia atípica de lo que nos ha tocado vivir en 2020″.

Sobre todo lo que envolvió a la continuidad de Montillo, el llanero se explayó por largos minutos. Quiso, de hecho, hacer un resumen, el que se reproduce continuación:

“Han sido muchas las situaciones y circunstancias en pocos días, que nos ha tocado gestionar. Todas labores en mi carácter de entrenador. Hemos aprendido que hay que atender al futbolista, al ser humano, y tener esa gran relación y vínculo con dirigentes e institución. Desde ese punto de vista hemos estado en todo momento atentos y al día con lo que ha ocurrido. La parte contractual de Montillo, que ya se había iniciado, que se prolongó y nos tocó en nuestro ciclo. Cuando uno habla de evaluar no es de decir si el futbolista es bueno o no es bueno, uno habla de conocer, planificar, proyectar. Es un término que cada cual lo utilizará de acuerdo a como quiera interpretarlo. Y eso se respeta. Lo más importante es el profesionalismo con el que se ha enfrentado cada momento, tanto de la dirigencia, de nuestro gerente, y demás integrantes de la junta, como de parte de Walter. Han hablado, han conversado, han sido muy transparentes en sus sentimientos. Y luego la parte deportiva, que me corresponde y me hago cargo. He conversado con la dirigencia. Antes de pasarle la propuesta de renovación, he manifestado ningún problema porque nadie desconoce la capacidad, experiencia y lo que significa Walter para el club. Y la ascendencia que tiene dentro del camarín. Y el siguiente paso, mi conversación con Walter, antes y después de su decisión. Y todo enfocando al poder alinearnos en la parte deportiva. Mi trabajo, mi deber, es pensar en el colectivo, en el equipo. Y desde allí mi mensaje fue muy claro: ‘yo feliz de tenerte en el plantel, no he podido disfrutar de Walter en frescura física’. Mi principal mensaje siempre ha sido para Walter, con total franqueza, que la presencia de un futbolista no puede condicionar a un entrenador las decisiones de alineación, y él lo entendió. Siempre va a tener nuestro respeto, nuestra consideración. Cuando decida que sea inicialista lo disfrutaremos. Y en el momento en que por decisión táctica, pensando en el colectivo, Walter no sea de la partida, que no llegase a sentir irrespeto. Fue una conversación de adultos, de hombres de fútbol, con mucha transparencia, y él lo comprendió. Su manifestación fue ‘no se la voy a poner fácil y siempre dejaré todo’. Hemos sido francos, sinceros, con un jugador que tiene una gran valía. Y está la situación del futbolista, yo me pongo de su lado, él tiene que pensar en su esposa, hijos. Los tiempos de los futbolistas o de los técnicos no son siempre los tiempos del fútbol. O al revés. Los tiempos del fútbol no son siempre los tiempos de los futbolistas o técnicos”.

Al mismo tiempo que hablaba, la ANFP oficializaba la suspensión del clásico universitario, algo para lo que también tuvo palabras. “Ya recibimos la información. Estamos en ese proceso de digerirla. Entenderás que tenemos 15 días trabajando enfocados en el clásico. Teniendo toda esta antesala, la adrenalina ya estaba llegando a su nivel más alto, reconociendo lo que generan este tipo de partidos. Pero bueno, toca cambiar el chip, bajar toda esa información, vaciarla y empezar a llenar con el partido del miércoles con Audax Italiano. Hay circunstancias que se escapan de nuestras manos. La liga ha decidido de esta forma y debemos acatarlas. Esperando que en el futuro estas decisiones sean beneficiosas como lo es hoy para Católica, el día de mañana para nosotros. Hoy Católica y Coquimbo son nuestros representantes como país. Seguiremos deseando que tengan una buena performance en la competencia internacional”.

¿Quién gana más con la suspensión? “Yo creo que ganamos ambos porque ellos van a poder llegar más descansados a la competencia internacional, nosotros vamos a poder tener más días para el miércoles. He querido que entender cómo es que nosotros habríamos llegado con 72 horas de antelación a jugar con Audax y nuestro rival con seis días”.

Asimismo, dijo no estar enojado con la postergación. “Qué gano si me molesto. ‘Si Dudamel se molesta, sí se juega el clásico’. Eso no va a pasar. A nosotro sencillamente nos corresponde sentarnos, replanificar para llegar bien al partido con Audax Italiano. Cambia toda la perspectiva”.

También re refirió a la recuperación de Pablo Aránguiz: “Hay organismos que tienen procesos de recuperación más rápidos que otros. Las lesiones óseas normalmente tienen unos tiempos predeterminados. Tiene el alta médica hace una semana. Está sano, a disposición del cuerpo técnico. Hoy Pablo, no digamos que está en cero, pero tampoco digamos que está en su mejor nivel. Y ya está con confianza para entrenarse a la par del grupo. Lo iremos llevando progresivamente para poder alcanzar esa mejor forma dentro de la competencia”.

Además, se le consultó por la respuesta que han ido entregando los tres refuerzos, Brandon Cortés, Reinaldo Lenis y Cristián Barros. “Reinaldo ha tenido una condición especial en poder ir poniéndose a punto rápidamente. Me tiene sorprendido la facilidad con la que asimila las cargas de trabajo. Ha podido alcanzar esa chispa, dinámica. De los tres, el que más bajo podía llegar era él. Ha sido muy dedicado y su evolución muy positiva. Estoy muy contento con lo que he ido viendo y conociendo de él. Cristián y Brandon son dos jugadores diferentes y que requieren un análisis distinto por su juventud. De los tres tengo satisfactoriamente muy buen concepto. Brandon ha llegado con una personalidad y criterio, tiene capacidad técnica para sus movimientos de definición muy correctos”.

Finalmente, el DT habló sobre lo que pretende de su equipo: “Espero ver después del 4° o 5° partido con sensaciones que se aproximen a lo que ya hemos trabajado. Y desde ahí ir incorporando”.