Efectos de la pandemia: qué pasará con los rankings de tenis y golf

El deporte mundial está detenido y los pocos eventos que siguen en pie se van suspendiendo. Pero en el caso de los deportes que son regidos por rankings o cuyos escalafones determinan la clasificación, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos, el paréntesis genera dudas.

En el caso del ranking de tenis, la ATP no ha establecido aún ninguna medida de contención. De acuerdo a Andrea Gaudenzi, presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales, la decisión no es fácil “y no la tomaremos livianamente”.

Una de las opciones es que los escalafones sigan funcionando normalmente. Es decir, se entenderá que cada deportista no se presentó a ningún campeonato en cada una de las seis semanas que durará, en principio, el paréntesis del circuito profesional masculino.

Eso está lejos de significar que el ranking se mantendrá sin movimientos. Eso, porque el sistema se basa en la suma de los puntos de las últimas 52 semanas, o acumular los puntos logrados cada torneo y borrar los de la misma semana de la temporada anterior. O como muy bien se simplifica siempre, los tenistas deben “defender” cada fecha los puntos obtenidos en esas mismas semana del año precedente.

En ese sentido, la suspensión de los campeonatos ATP será especialmente perjudicial para Christian Garin, pues en la temporada anterior sumó una buena cantidad de puntos en marzo y abril, que no podrá defender. En esta época es que Garin fue campeón en Houston, 250 puntos que perderá completamente, y donde hizo ronda de 16 en Barcelona, otras 45 unidades que no podrá mantener.

Eso sí, también están o fueron suspendidos tres Masters 1000, Indian Wells, Miami y Montecarlo. Esos campeonatos entregan una buena cantidad de puntos, pero Garin no disputó ninguno, excepto la qualy del torneo en Florida. Eso jugará en su favor.

También es importante el circuito para Tomás Barrios, quien está 282 en el ranking y debe mantenerse top 300 al 8 de junio para ir a los Juegos Olímpicos, aunque todo lo relacionado con estas clasificaciones y la cita misma en Tokio está en el aire. Barrios consiguió 23 puntos en esas seis semanas.

Una segunda opción es que se determine algún tipo de raning protegido, que es el sistema que se usa en el caso de lesiones largas. En ese caso, el ATP le da al tenista un plazo para defender los puntos perdidos en las semanas lesionado. Así, los jugadores podrían ingresar a los mismos certámenes que disputaron el año 2019, pese a que en la actualidad, por la falta de puntos, no entrarían de manera directa.

Una situación distinta se vive en el ranking mundial de golf, donde Joaquín Niemann se mantuvo como 78 del mundo este lunes, pese a que no hubo actividad en el mundo. En este caso el sistema considera los resultados de los deportistas en las últimas 104 semanas. Se defienden puntos, pero de hace dos temporadas.

Aunque se está estudiando la posibilidad de congelar de alguna manera el máximo escalafón, los responsables del sistema no han manifestado ninguna observación al hecho que los torneos de todos los circuitos en el mundo están paralizados.

Guillermo Pereira, por ejemplo, quien está en la lucha por entrar al torneo de golf de los Juegos Olímopicos, subió dos posiciones este lunes, pese a no jugar desde el 1 de marzo.

En el caso del golf internacional, cada tour ha tomado medidas diferentes. En el PGA Tour todo está detenido desde que se cancelara el Players tras la primera ronda, hasta la segunda quincena de abril, después de la fecha original del aplazado Masters de Augusta. En el European Tour se cancelaron o pospusieron siete torneos, hasta principios de mayo, pero el circuito decidió dejar de vender entradas para todos los eventos de 2020.

En el ranking del PGA Tour, que parte de cero cada año, nada se modificará y Niemann se mantendrá 17º hasta que se vuelva a terminar de jugar un campeonato.