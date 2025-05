Ricardo Gareca está en pleno proceso de análisis. El retorno de las Eliminatorias está a la vuelta de la esquina. Para la Selección y para el Tigre, el trámite tiene carácter decisivo: si Chile no suma, idealmente el máximo de puntos, el Mundial de 2026 se alejará definitivamente.

La Roja recibirá a Argentina, en el Estadio Nacional, y visitará a Bolivia, en El Alto. Cada uno de esos partidos reviste motivaciones y dificultades distintas. En el caso del primer encuentro, la medición ante el campeón del mundo, con Messi a la cabeza. En el segundo, un choque ante un rival directo en la pelea por el séptimo lugar, que da chance a disputar el repechaje, el único camino posible a estas alturas para disputar el evento que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

El arma secreta de Ricardo Gareca para los decisivos duelos frente a Argentina y Bolivia

Gareca entregará la lista este viernes. Será pasado el mediodía y, como viene siendo una tónica en su gestión, a través de un posteo en las redes sociales de la Selección. Habrá un llamado clave: el de Marcelino Núñez. El volante es figura en el Norwich City, de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. El volante ya trabaja en Juan Pinto Durán. También lo hacen Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría y Francisco Sierralta.

El jugador formado en Universidad Católica no fue considerado en los partidos frente a Paraguay, en Asunción, y Ecuador, en Ñuñoa. Ambos encuentros tenían el mismo carácter de los que vendrán en junio: eran partidos decisivos.

Aunque no hubo explicación formal para la ausencia, se sabía que Núñez presentaba problemas físicos. Lo que no estaba claro era si alcanzaba a recuperarse para estar disponible.

Marcelino Núñez, en su notable jornada ante el Cardiff. (Foto: @NorwichCityFC).

De hecho, en su momento, el técnico Johannes Hoff Thorup llegó a lamentar la ausencia del volante, en función de un llamado a la Roja que no se produjo. “Los jugadores Angus Gunn y Marcelino Núñez no están convocados para el partido de este martes. Angus, ya veremos qué pasa después del parón internacional, pero Marcelino llega un día antes y esperamos tenerlo de vuelta para el viernes”, declaró, estableciendo como referencia un día antes del inicio de la fecha FIFA. Núñez nunca salió.

En óptima forma

Núñez es un jugador clave para Los Canarios. En la actual temporada, ha actuado en 32 encuentros y ha marcado seis goles, lo que incluso ha abierto la posibilidad de que dé un salto de calidad en su carrera.

A comienzos de mes, el excruzado fue la figura en el 4-2 sobre el Cardiff City, en el que marcó dos tantos y aportó una asistencia. Esa fue la muestra más evidente del gran nivel que ha alcanzado y que genera la atracción de clubes de la Premier League y del resto del mercado europeo. Justo cuando la Roja necesita la mayor jerarquía posible.

La gran incógnita

En la antesala de la entrega de la lista, la gran incógnita ha sido la presencia de Carlos Palacios entre los llamados. La Joya no forma parte del combinado nacional desde el año pasado, cuando argumentó problemas personales para ausentarse del partido frente a Colombia. La decisión generó un conflicto entre la ANFP y Colo Colo, pues el delantero no fue autorizado para actuar frente a Unión La Calera. En Quilín se basaron en una norma FIFA que, de todas formas, no siempre había sido aplicada.

Esa situación se añade a una más actual: el inestable momento deportivo que Palacios atraviesa en Boca Juniors. La paupérrima presentación que realizó frente a Independiente, en el que los xeneizes se despidieron del torneo de Apertura, le valió numerosas críticas de los hinchas y, sobre todo, de la prensa especializada transandina.

Carlos Palacios, en un partido de Boca.

Trabajo adelantado

Al margen de la presencia adelantada de cuatro jugadores en el complejo de Macul, hay otros que ya habían iniciado acciones con miras al choque ante los altiplánicos. Ese encuentro, además de la dificultad deportiva, reviste una adicional: los 4.150 metros de altitud de El Alto, la localidad en que Bolivia eligió ejercer la localía, precisamente con la intención de sacarle provecho al factor geográfico.

Los futbolistas han asistido a la clínica Meds para someterse a trabajos en cámaras hipobáricas, que simulan la menor presencia de oxígeno que encontrarán el día del partido.