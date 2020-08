El Athletic de Bilbao alarga la lista de contagiados en el fútbol español

La ola de contagios de coronavirus en el fútbol español no se detiene. Ahora, es el Athletic de Bilbao el que presenta un contagio masivo. El equipo vasco tiene seis casos positivos. Uno de ellos, el delantero Iñaki Williams, reconoció a través de su cuenta en Instagram que es portador de la enfermedad.

“Hoy me han confirmado que he dado positivo en el test PCR. Soy asintomático y, por suerte, me encuentro bien. Es momento de esta en casa, aislado, hasta superar el virus. Muchas ganas de que llegue ese momento y unirme a la pretemporada del equipo”, manifiesta el atacante.

El club emitió un comunicado para referirse a la situación, aunque sin revelar identidades de los contagiados. “Jugadores y cuerpo técnico del Athletic Club, junto al personal que está en dinámica del primer equipo en Lezama, pasaron este martes pruebas PCR y serológicas como marca el protocolo de LaLiga previo al comienzo de los entrenamientos de pretemporada. Entre los resultados de estas pruebas hay seis positivos, que ya se encuentran aislados en sus respectivos domicilios y serán sometidos a un nuevo test PCR la próxima semana. Los casos han sido comunicados a las autoridades sanitarias competentes”, consigna.