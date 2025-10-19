SUSCRÍBETE
El Deportivo

El balance de Arturo Vidal tras la nueva caída de Colo Colo: “No tenían por dónde; ganaron al estilo Coquimbo”

El Rey felicitó al equipo pirata por la campaña que los tiene a las puertas del título de la Liga de Primera. Sin embargo, también aseguró que el resultado final debería haber sido favorable para el Cacique.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Arturo Vidal realizó un balance del partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Colo Colo parece no tener alegrías en su año centenario. El Cacique, que a esta altura del semestre solo compite por acceder a torneos internacionales, cayó por 1-0 en su visita al líder Coquimbo Unido y complicó aún más sus aspiraciones por ubicarse en zona de Copa Sudamericana.

El primero en asumir la derrota en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso fue el director técnico Fernando Ortíz. “Hay que seguir trabajando, no me queda de otra. El primer tiempo fuimos protagonistas, pero el segundo tiempo fue muy poco para mí. Se llevan unos tres puntos justos. No soy de hacer hincapié en lo físico, pero quizás en el momento de culminación de campeonato en el que estamos, los ánimos no son los mejores. Pero estamos en el mejor y único equipo grande del país, si no les motiva eso es preocupante. Tenemos que corregir y entrenar, hay una nueva final el día lunes”, partió diciendo el estratega.

En esa línea, el entrenador argentino se mostró decepcionado, pero sigue con la mente puesta en lo que resta de Liga de Primera. “Esta derrota altera los planes, tenemos que sumar para alcanzar los objetivos que nos planteamos. No sumamos, pero quedan fechas restantes para lograrlo”, cerró, en una escueta conferencia de prensa.

Fernando Ortíz, el DT albo en el partido frente a Coquimbo Unido PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

En la zona mixta la desazón se extendió. Si bien Vicente Pizarro destacó la mentalidad que exhibieron en la primera parte, no quedó conforme con el desenlace en la Cuarta Región. “Mostramos el juego que habíamos trabajado en la semana, creo que la preparación se mostró en el primer tiempo. Lo que pasó después del gol nos llevó a caernos. Estando finos, el resultado hubiese sido distinto. Hay que prepararse y dar vuelta la página, sabemos que solo sirve ganar. Tenemos una revancha el próximo partido”, comentó el volante.

Al igual que Ortíz, el hijo de Jaime Pizarro no se resigna en la meta a final del año. Es más, le pone presión a la institución alba. “Sabemos lo que nos queda este año, que es clasificar a copas sí o sí. El club no puede estar sin jugar copas, sabemos lo que se le exige a Colo Colo. No hay que agachar la cabeza”, sentenció.

Por último, otro de los jugadores del Cacique que realizó un barrido del compromiso fue Arturo Vidal. El Rey, cuestionado en las últimas semanas por su responsabilidad con el club tras unirse a la Kings League, optó, en primer lugar, por felicitar a los piratas. “Partido difícil, contra un equipo que por algo está primero. Lo han hecho espectacular este año y se merecen ser campeones. Nos deja tristes, pero lo importante es que el equipo cada vez mejora más. Necesitamos ganar y ahora hay que preparar el partido que viene, pero creo que el balance es bueno. Los primeros 70 fuimos superiores, no la metimos y eso nos pasó la cuenta. Ellos lo hicieron bien, felicitar a su entrenador y los jugadores”, lanzó.

Sin embargo, más allá de los elogios, el oriundo de San Joaquín sorprendió con un particular análisis, ya que, a su juicio, los tres puntos deberían haber ido con dirección al estadio Monumental. “Fue extraño, no entendíamos por qué no quería entrar la pelota. Jugamos igual que contra Iquique, manejando la pelota de un lado a otro, pero no entró. Eso lo tenemos que mejorar. Cuando te hacen un gol nos sorprendimos, porque no tenían por dónde. No sé cuántas llegadas tuvieron, pero ganaron al estilo Coquimbo, como lo han hecho todo el campeonato. Por algo les ha servido y están primeros en la tabla“, sentenció.

Colo Colo se lamenta con este resultado, pues se estancó en el octavo puesto con 34 puntos. A falta de seis fechas, están a cuatro unidades de distancia de Cobresal, el último elenco que se está clasificando a la zona preliminar de Copa Sudamericana.

Más sobre:FútbolColo ColoFernando OrtízCoquimbo UnidoLiga de PrimeraArturo VidalVicente Pizarro

