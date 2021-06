El Betis de Pellegrini anuncia la renovación de Aitor Ruibal hasta 2025

El Real Betis se sigue preparando para enfrentar los desafíos de la próxima temporada. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini confirmó este miércoles la renovación del contrato de una de sus figuras en la campaña pasada que dejó a los verdiblancos en posiciones para clasificar a la próxima edición de la Europa League.

El club sevillano informó en su página web oficial que “el jugador Aitor Ruibal han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato del extremo catalán. De este modo, Aitor Ruibal queda vinculado a la entidad verdiblanca hasta 2025”.

El jugador de 25 años fue uno de los elementos clave en del desarrollo de la campaña del torneo 2020-21 que llevó al Betis a alcanzar los puestos de la Europa League.

Aitor Ruibal renovó con el Betis hasta 2025.

Con pasos en el FC Cartagena, Rayo Majadahonda y CD Leganés, Ruibal regresó al Betis y logró aportar dos goles y dos asistencias. Su buen despliegue físico, tanto en el ataque como en la defensa, además de su capacidad para generar ocasiones de gol fueron bien valorados por la dirigencia y Pellegrini, lo que le permitió extender su vínculo con la institución.

Sobre lo mismo, el jugador manifestó sentirse “muy contento por el año y por la renovación también. Sobre todo por el año y por poder jugar en Europa el año que viene”, relató a los canales oficiales del Betis.

“Ya lo vengo demostrando desde que salí del filial. Me costó mucho llegar aquí, he tenido que salir un par de años fuera, pero al final se me ha dado la oportunidad y la he intentado aprovechar al máximo y bueno el trabajo no se negocia y es lo que tengo por dar”, complementó.

Los otros movimientos

Además de Ruibal, el Betis ya había asegurado la renovación de Víctor Ruiz y los fichajes de Juan Miranda y el franco-senegalés Youssouf Sabaly.