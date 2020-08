El Betis de Pellegrini sufre una baja por el COVID-19

El Betis se suma a la oleada de casos de coronavirus en el fútbol español. El equipo andaluz, que ayer comenzó a trabajar a las órdenes de Manuel Pellegrini, informó que uno de los integrantes de su plantel, el centrodelantero Loren Morón, arrojó positivo en las pruebas para detectar el mal.

“El Real Betis ha detectado un caso positivo por Covid-19 en las pruebas PCR que estos días se están realizando a los profesionales del Club que empezarán a trabajar mañana miércoles 12 de agosto”, consigna el comunicado oficial. Agrega: “El jugador se encuentra con buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, LaLiga y el propio Club en este tipo de casos”.

Morón agradece las muestras de respaldo que ha recibido desde que se conoció que padecía del virus. “Volveremos más fuerte”, tuiteó, acompañado de un mensaje. “Desgraciadamente, no podré desplazarme hoy con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test de PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para poder unirme al equipo”, manifiesta.