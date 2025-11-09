Con un final caliente: el Betis de Pellegrini deja escapar el triunfo en su visita al Valencia

El Betis de Manuel Pellegrini vuelve a tropezar en LaLiga. El conjunto verdiblanco igualó 1-1 con un Valencia comprometido con el descenso y volvió a ceder terreno en la pelea por alcazar un boleto para la Champions League.

Los locales llegaron en una situación complicada, pero con la oportundiad de revertir el mal momento. Su penúltima ubicación los tenía era reflejo de la lejanía sobre la competitividad que han acostumbrado a lo largo de su historia, aunque un triunfo los podía sacar del fondo. En tanto, los béticos necesitaban ganar para no estancarse en la pelea por clasificar a la Copa de Europa.

El cuadro andaluz se hizo rápidamente con la posesión. Asumió el protagonismo y comenzó a desplegar su juego ante un conjunto al que le cuesta proponer e incluso, por momentos de la temporada, ser competitivo. No obstante, los locales se las arreglaron para hacer daño mediante contragolpes.

Tras una ocasión desperdiciada de Abde, que falló en el área chica, vinieron dos oportunidades claras del Valencia, ambas de Arnaut Danjuma. Primero, el nigeriano hizo daño a las espaldas de la zaga bética y quedó mano a mano, donde el Alvaro Valles se hizo grande.

Unos minutos después, tras un centro de Gayá, el atacante sacó un potente remate que fue enviado al travesaño. El portero fue clave para mantener el cero y comenzó a sacar chapa de figura.

Estas ocasiones envalentonaron al cuadro local, pero el Betis intentó apagar el envión inicial con posesiones largas. Sin embargo, pese a llevar la distribución de lado a lado, a los verdiblancos les costó profundizar hasta la media hora, donde vino una ocasión clarísima.

Un empate que complica

Tras una gran jugada colectiva, Antony falló un mano a mano inmejorable. El marcador no se movió por el arquero Valles, pero también por la impericia de los delanteros béticos.

El complemento inició con un Betis sólido y un Valencia que se replegó para resistir los embates. Sin embargo, los Chés poco a poco se volvieron a animar e ilusionar con un triunfo que los sacara del fondo. Es por ello que el encuentro se tornó en un ida y vuelta constante, pero donde costó encontrar oportunidades manifiestas.

No fue hasta el 74′, que el Betis logró marcar la apertura de la cuenta y sentenció al Valencia. Un grosero error en la salida dejó mano a mano a Cucho Hernández, que definió de gran manera ante la salida de Julen Agirrezabala.

Parecía que los de Pellegrini iban a sacar adelante el resultado, pero vino el descuento local. Tras un tiro de esquina, Luis Rioja (82’) capturó un rebote en la medialuna y sacó un ajustado remate que selló la igualdad.

En el cierre hubo una gresca luego de que un futbolista del valencia empujara a Chimi Ávila en el lateral cuando este había saltado a cabecear.

Con este empate, el Valencia sumó 10 puntos y salió de puestos del descenso por diferencia de gol. Mientras que el Betis se estancó en el quinto lugar con 20 unidades, alejándose cada vez más de los líderes del certamen español.