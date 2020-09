El brote de COVID-19 que complica a Santiago Morning: un jugador internado

El coronavirus ataca a Santiago Morning. El club autobusero presenta tres casos de la enfermedad. Uno de ellos es más complejo: el volante Miguel Ángel Orellana debió ser hospitalizado producto de las consecuencias que le ha generado el virus. “En estado reservado, en espera de su evolución”, consigna el comunicado emitido por la institución.

Hernández relató su situación a La Cuarta. “No me gusta preguntar mucho del tema. Sólo quiero recuperarme nomás. Disculpen si no puedo hablar más y gracias por preocuparse”, contestó. “No sé mucho de la situación, porque no soy médico”, manifestó.

La condición del futbolista autobusero es de cuidado. El equipo médico que lo atiende ha evaluado incluso la intubación, según consigna el mismo medio.

El club informó que seguirá monitoreando la situación, con el respaldo de la Comisión Médica de la ANFP