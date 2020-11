El Cacique apunta al arbitraje tras la derrota: “Hubo situaciones que nos han perjudicado"

Colo Colo tuvo un amargo arranque en la segunda rueda del Torneo Nacional. Los albos cayeron por 3-1 ante Palestino y registraron su décima derrota en el campeonato. Fue un opaco partido del Cacique, que además debió lidiar con la expulsión por reclamos de su entrenador, Gustavo Quinteros, en la primera etapa. Y, como si fuera poco, con un polémico penal de Miguel Pinto sobre Vicente Fernández, el cual terminó con el 1-2 transitorio, cuando recién los de Macul habían conseguido la paridad.

Walter Lemma, el ayudante técnico de Quinteros, criticó el desempeño del árbitro Juan Lara por las dos jugadas mencionadas. Para el argentino, el juez debió recurrir al VAR en el pena máxima cobrada a Pinto y, a su juicio, a su escuadra no se le sancionó una falta en el área sobre Leonardo Valencia.

“Es claro que no jugamos bien. Planteamos un partido en el cual no se dieron las cosas que buscábamos. Por otro lado, hubo situaciones que nos han perjudicado en el juego. Principalmente, no haber podido hacer el juego nuestro. Después hubieron decisiones en las que el arbitraje no ha sido asertivo. Eso influye de alguna manera en el ánimo de los jugadores, no así en el planteamiento", comenzó diciendo el transandino.

“Palestino ha jugado mejor que nosotros. Nosotros no pudimos cortar ese circuito de juego. Quedamos muy anchos y, ante un equipo que juega bien y tiene buen pie, se nos complicó resolver y cortar esos circuitos. No era lo que habíamos planteado y lo que buscábamos. Lamentablemente, no lo pudimos hacer”, añadió a modo de análisis del partido.

Sobre los refuerzos, Lemma aseguró que el indicado en contestar es Quinteros: “Les pido disculpas. No soy el indicado para hablar de ese tema. Soy parte del cuerpo técnico, pero es Gustavo el que está hablando con la dirigencia. Los van a manejar ellos”.

Al ser consultado por el penal que inclinó el resultado a favor de los dueños de casa, manifestó que "hay varias interpretaciones. Creemos que es penal a Valencia y lamentablemente el árbitro no se toma el tiempo de revisar el VAR para sacar conclusiones. El penal creemos que se equivocó porque el jugador levanta la pierna antes de chocar con Miguel. La levanta por encima del pecho del arquero. Creemos que es una jugada que se tiene que interpretar antes como posible falta del delantero. Puede ser que lo toque Miguel, pero tendría que retrotraer. Tendría que acercarse a esta herramienta que es el VAR. Se debió tomar el tiempo de ir a verla”.

Finalmente, y pese a la caída, se mostró optimista de cara a los próximos compromisos. “Cuando llegamos, Gustavo dijo que en el fútbol no hay fórmulas mágicas. Hay un proceso en el que tiempo va a determinar qué tan bien lo hemos hecho. Hoy, fue un partido que no se jugó bien. No pudimos sostener la pelota. Nos costó cortar circuito de juego y, por momentos, nos costó ser profundos. Creemos que es parte de este proceso y que esto lo vamos a revertir”, concluyó.