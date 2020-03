El capitán de Selknam mira hacia adelante: “Tenemos equipo para pelear”

Selknam perdió ante Ceibos. Posterior al encuentro el entrenador y el capitán del equipo nacional tuvieron palabras sobre el duelo en el Estadio Nacional.

Ignacio Silva, capitán de Selknam, se mostró optimista pese a la derrota: “Estoy demasiado feliz, son sueños que se van cumpliendo con la liga profesional. Es increíble jugar en el estadio más importante de Chile. El equipo está contento con lo que estamos viviendo. Tenemos equipo para seguir peleando, así que estamos bien y confiados. Nos hemos armado y afiatado muy bien”, señaló antes de conocerse la suspensión de la liga.

Además, se mostró feliz con el cariño de la gente hacia el equipo y aseguró que el rugby chileno está creciendo cada vez más. “Con Selknam, las redes sociales explotaron. Veo cada vez más niños que escriben y dan aliento. Eso te llena de orgullo, poder estar acá y vestir la camiseta. Hay que tomarle responsabilidad, porque el rugby chileno ha crecido bastante. Esto del profesionalismo está pegando muy bien”, cerró.

Otro que habló fue el entrenador del equipo chileno, Pablo Lemoine, el cual aseguró que Selknam estuvo fino en varios pasajes del partido y que duelos como el de ayer, son pruebas que te dejan muchas lecciones para el futuro. “Estuvimos finos a momentos y en otros nos ganó el afán de querer ganarle al rival. Me voy contento, esto es un banco de pruebas y desarrollo de jugadores chilenos para el futuro. Son lo partidos que te enseñan y dejan lecciones”, comentó.

Nada de feliz, el coach de Ceibos, Ignacio Fernández Lobbe, declaró: “Se dio que tenemos individualidades que hacen la diferencia. No me gustó el equipo, replanificaremos. Caímos en el rugby de los chilenos, no enganchamos a nuestra dinámica”.

“Hemos jugado contra la selección de Chile, sabíamos iba a ser un partido muy duro, muy físico, se nos complicó”, agregó el capitán argentino, Lucas Mensa.