El cinturón que aprieta a los clubes top desde antes del coronavirus

El receso obligado del fútbol a causa de la pandemia del Covid-19 fue un golpe bajo para la industria. Estamos hablando de un submundo que mueve mucho dinero, desde el marketing hasta los contratos de televisión. Pero aquello tuvo que pasar a un segundo plano ante la peor amenaza sanitaria del último tiempo. No solo en Sudamérica que tuvieron que dar acuerdos entre planteles y dirigentes para rebajar sueldos mientras dure la pandemia (Flamengo y la Universidad de Chile son un par de ejemplos, mientras Colo Colo es el caso contrario). Eso pasó también en Europa, nada menos que con clubes de primera línea que tuvieron que someterse a esto, como el Barcelona, el Arsenal y la Roma.

Hay un trasfondo en esto. Las principales ligas del Viejo Continente no estaban en buen pie para soportar la crisis desatada por la pandemia. De ahí se infiere las rebajas de sueldo. Según Financial Times, utilizando la revisión anual de las finanzas del fútbol de la consultora Deloitte, los aumentos en los salarios multimillonarios de los jugadores perjudicaron la caja de las instituciones desde antes del coronavirus y desde antes de que se pospusieran las competencias. Los ingresos de las cinco ligas grandes (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia) aumentaron a un récord de 17 mil millones de euros en la temporada 2018-2019, frente a los 15.600 millones del curso anterior.

Este crecimiento, según detalla Deloitte, fue consumido por los aumentos de los salarios, que crecieron en casi mil millones, a 10.600 millones de euros, lo que implica que la recuperación financiera de los clubes top hubiese sido más dura si el fútbol no tuviera retorno.

“Cuando tienes clubes que gastan mucho dinero en salarios y otros costos relacionados con el fútbol, es un déficit significativo que ahora tienen que intentar compensar”, declaró Kieran Maguire, profesor de finanzas y contabilidad de la Universidad de Liverpool y autor del libro El precio del fútbol.

En Francia se dio por terminada la campaña de manera anticipada, siendo la única de las grandes ligas en tomar esa decisión. La federación declaró como campeón al París Saint-Germain, medida que no le gustó al Lyon, que fue el club que pregonó insistentemente dar vuelta la decisión, cosa que finalmente no sucedió. La Bundesliga, la Premier League, la Serie A y La Liga apostaron por la vuelta, no solo por la presión de la UEFA de terminar en cancha los torneos y determinar los clasificados a las copas, sino que principalmente por el factor económico de los contratos de televisión.

La Premier espera pérdidas por no venta de entradas de alrededor de 340 millones de libras, mientras que en España la proyección de pérdida por jugar sin público es de 300 millones de euros. Volviendo a Inglaterra, los salarios en la liga aumentaron un 11%, llegando a 3.600 millones de euros la temporada pasada.

En Italia, cuyo torneo local vuelve este fin de semana (ya se concretó el cierre en cancha de la Copa Italia), los salarios más altos de los jugadores (Cristiano Ronaldo es el top one, con 31 millones de euros anuales) permitieron una pérdida operativa de 36 millones de euros en la temporada 18-19. La Serie A baraja una serie de alternativas para ir en ayuda de los clubes y mitigar los efectos de la pandemia. Una de ellas es el ingreso de capitales de inversión. La firma de inversión Bain Capital ofreció 3.000 millones de euros por el 25% de la Serie A, según informó Bloomberg, interés manifestado luego de que trascendiera que CVC Capital Partners había ofrecido 2.200 millones de euros para transformar los estadios de la liga a cambio de participar en su negocio audiovisual (20%) y explotar los derechos de TV por 10 años.

El fútbol es uno de los negocios más lucrativos del mundo, que sigue moviendo cantidades relevantes de dinero, aunque el coronavirus haya remecido un ambiente que se está acostumbrando a convivir con una nueva normalidad. El próximo mercado de pases, para la campaña 2020-2021, será clave para determinar el impacto económico, por ejemplo en los millones dispuestos a poner sobre la mesa para comprar a un futbolista. La teleserie del Barcelona y Lautaro Martínez es conocida. El Inter dice que el argentino cuesta 111 millones de euros (el valor de la cláusula de rescisión), para un cuadro culé que tuvo que negociar con un plantel poderoso una rebaja salarial. El sí y no de una industria que no solo mueve emociones, también mueve millones. Y muchos.