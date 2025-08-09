SUSCRÍBETE
El desahogo de Gustavo Álvarez tras la goleada de la U: “Tuvimos la contundencia que tanto estamos deseando”

El entrenador destacó la contribución anotadora de Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras. En esa misma línea, Lucas Assadi entregó las claves de su renacer en este último tiempo con la camiseta azul.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Lucas Di Yorio volvió a convertir con la U en la goleada ante Unión Española PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Universidad de Chile dejó en el olvido la amarga derrota ante Cobresal y cumplió con una goleada frente a Unión Española. Pese a una tempranera apertura de la cuenta a favor de los hispanos, el conjunto universitario supo venir desde atrás del rival y se llevó una contundente victoria por 4-1, que los acerca al líder Coquimbo Unido.

En ese marco, en el entrenador laico Gustavo Álvarez conversó con el micrófono de TNT Sports para dar cuenta de las claves de un partido que les sirve para lavar heridas y ponerse a la persecución de la Liga de Primera. “Me parece un buen partido del equipo. El primer tiempo fue un trámite parejo y tuvimos que acomadarnos al dibujo del rival, que jugó de una forma que no venía haciendo. Ajustamos tácticamente en el entretiempo y las situaciones fueron nuestras. Ganamos con justicia”, partió señalando.

En esa línea, el estratega comentó la capacidad de sus dirigidos para sobreponerse a un resultado adverso, ya que, en tres de los últimos cuatro partidos, la U ha comenzado en desventaja. “Remontar siempre es una prueba de carácter. Si uno parte en desventaja y termina dándolo vuelta, tiene un doble valor. Eso habla del carácter del equipo”, añadió.

Seguido de esto, y ya ubicado en la conferencia de prensa, el adiestrador exhibió su desahogo tras los goles convertidos por los delanteros. “Me genera gran tranquilidad el respaldo del área médica con la lesión de Di Yorio. Que los atacantes conviertan siempre es una gran noticia, pero nosotros tenemos que encontrar una regularidad. Lo bueno es que hoy fuimos amplios dominadores y en el segundo tiempo tuvimos la contundencia que tanto estamos deseando“, cerró.

La figura del partido

En paralelo a las palabras de Álvarez, otro que conversó sobre el compromiso frente a los hispanos fue la figura rutilante del trámite. Lucas Assadi, con un gol y dos asistencias, se llevó todos los aplausos de la parcialidad azul en el coloso de Ñuñoa.

El mediocampista viene mostrando un nivel increíble, en lo que ha sido catalogado como un renacer. “Me estoy sintiendo súper bien. No me quiero conformar, quiero seguir mejorando y aportando al equipo, ojalá con triunfos. Como lo hicimos hoy día, espero que lo hagamos todo el segundo semestre (...) Nosotros nunca dudamos del equipo, la estructura y el funcionamiento. Creo que eso lo ratificamos hoy día y queremos repetirlo el miércoles”, comentó, con la mente puesta en el duelo contra el Rojo de Avellaneda.

