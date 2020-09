El enigma Blandi en la previa de Peñarol

Nicolás Blandi otra vez quedó fuera de una citación. El gran precio de los albos (US$ 1,2 millones) y el jugador mejor pagado del plantel (US$ 60 mil más variables) nuevamente no entró en la convocatoria de Gualberto Jara. La explicación oficial es que su ausencia ante Peñarol se debe a una lesión. Sin embargo, otras fuentes al interior del club señalan que está en condiciones y que su ausencia se debe a otros factores.

“El día del partido contra Paranaense, en la entrada en calor, sintió una molestia entre la zona del cuádriceps y el tensor de la fascia lata, un músculo que recorre la parte lateral. Por precaución no ingresó, pero estaba considerado. Se le hicieron los estudios y arrojaron que no tenía nada. Y ayer vuelve a persistir la molestia, así que por un tema de precaución lo van a seguir evaluando y ahí se determinará qué lesión tiene”, explicó Marcelo Espina, gerente deportivo.

Pese a la explicación sobre esta extraña lesión, otras fuentes del club señalan que el asunto está más relacionado con una decisión técnica. Incluso, estas mismas manifiestan que no les extrañaría que el delantero intente regresar a su país frente a las diversas dificultades que ha enfrentado en su paso por Chile, entre los que se encuentra su traumática suspensión de sueldo.

En ese sentido, Blandi cuenta con una trayectoria en Argentina, donde dejó una gran imagen defendiendo a San Lorenzo, por lo que es constantemente sondeado por diversos equipos transandinos. El delantero, por la tarde, subió una foto en la que aparece en las oficinas del Monumental, con el mensaje “donde quiero estar, solo es cuestión de tiempo”.

Por otra parte, los albos conversan con Juan Fuentes. El defensa de Estudiantes de La Plata quiere jugar en el Cacique y la fórmula que se está conversando es un préstamo como una opción de compra en junio del próximo año. “Analizamos la búsqueda de un marcador central, dentro los nombres está el de Juan Fuentes. Estamos viendo la posibilidad de ver dos o tres alternativas más. Es una situación que estamos analizando y estudiando bien. Puede ser chileno o extranjero, ya tomaremos la determinación pertinente”, comentó Espina.