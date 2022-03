El enigmático mensaje de Fabián Orellana tras no ser citado ante Everton: “Los límites los pones tú”

Uno de los jugadores que no lo está pasando bien en Universidad Católica es Fabián Orellana. El delantero no ha sido considerado por Cristian Paulucci y ha tenido escasa participación desde que llegó al club a mediados del año pasado.

En el actual campeonato, el oriundo de El Pinar no ha sido convocado en cinco de los seis partidos y en el que fue citado no entró, por lo tanto, no suma minutos, por lo que su continuidad en el mediano plazo sigue estando en entredicho.

Frente a Everton no fue la excepción y nuevamente quedó marginado de la convocatoria. A través de sus redes sociales, el exseleccionado nacional compartió una reflexión. “La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú”, publicó mediante una historia de Instagram.

Desde su llegada al club, apenas suma 168 minutos, repartidos en seis partidos. De ellos, solo en uno fue titular (Antofagasta), en las últimas fechas del torneo anterior.

La frase de Fabián Orellana en su historia de Instagram.