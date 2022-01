“El exitoso camino de Endler”: La prensa mundial reacciona al premio The Best otorgado a la arquera chilena

La de este lunes es una jornada histórica para el fútbol chileno: Christiane Endler se quedó con el premio The Best como la mejor arquera del mundo del año 2021. No solo es la primera futbolista nacional en obtener esa distinción, sino que también la primera latinoamericana, por lo que la noticia pasó nuestras fronteras.

“La chilena Christiane Endler, Mejor Guardameta de 2021 de la FIFA”, tituló el reconocido sitio español Mundo Deportivo. En su artículo, destacan la importante participación de Tiane en la Roja: “La jugadora de 30 años es una de las referentes de la llamada ‘Generación Dorada’ del fútbol femenino chileno, plantel que aún tiene tiempo para crecer y ambicionar. El exitoso camino de Endler, con un aplaudido paso por el Paris-Saint Germain donde logró dos títulos, es un recorrido que también explica el empuje de La Roja en los últimos años, llegando a lo más alto en torneos americanos y alcanzando inéditas clasificaciones a Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos en la categoría adulta”.

Otro país en donde hicieron especial énfasis en la elección fue en Canadá, país de la guardameta Stephanie Lynn Marie Labbé, quien compitió con la representante nacional por la distinción. Así lo informó el medio TSN: “Endler supera a Labbé como Mejor Portera Femenina de la FIFA. Es la primera jugadora sudamericana en recibir este honor. Es su primera temporada en Olympique de Lyon. Antes Endler pasó cinco años con el PSG, apoyando al equipo en el título de la División 1 Femenina de 2021. Fue el primer título de liga del PSG”.

En Sudamérica

En Brasil también destacaron lo conseguido por Tiane. De esta forma lo destacó el sitio UOL Esporte de ese país: “Christiane Endler, de Lyon, fue elegida la mejor portera del mundo. La arquera chilena de 30 años superó a Ann-Katrin Berger del Chelsea y Stephanie Lynn Marie Labbé del PSG”.

En Argentina, Olé también tuvo palabras para lo conseguido por la chilena: “La chilena Christiane Endler, mejor arquera”, titularon en su transmisión de la ceremonia.

El reconocimiento para la ex meta de Colo Colo también llegó desde el máximo organismo del fútbol sudamericano: la Conmebol. Su cuenta oficial de Twitter publicó: “¡Christiane Endler mejor arquera del año! La capitana de la selección chilena obtuvo por primera vez el premio a mejor guardameta de la temporada en su tercera nominación. ¡Felicidades, Tiane!”.