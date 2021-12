El Fenómeno Ronaldo se convierte en el flamante propietario del Cruzeiro

Ronaldo Nazário da Lima, el Fenómeno, se convirtió en el accionista mayoritario de Cruzeiro, el mismo en que comenzó su carrera profesional en 1992. La información fue confirmada tanto por el elenco de Belo Horizonte como por el propio exfutbolista. Al adquirir la mayor participación, se convierte en el máximo responsable de la institución.

Se trata del desembarco de Ronaldo como empresario deportivo en Sudamérica. Cabe recordar que la otrora estrella del Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan y la selección brasileña es el principal accionista del Valladolid español desde septiembre de 2018.

Hace unas semanas, Rony habló en el programa Flow Podcast, en el cual no anticipó sus intenciones de comprar al Cruzeiro pero sí dio luces sobre el negocio del fútbol. “Mucha gente en mi chat me pide que compre el Cruzeiro, Vasco, Botafogo... no sé cuánto dinero creen que tengo. El fútbol es rentable. El Cruzeiro es una máquina de hacer dinero. Si lo haces mínimamente bien, no necesitarías ser un genio, funcionaría. Es la idea de una gestión sostenible”, manifestó.

Por intermedio de Tara Sports, una sociedad limitada que es el brazo empresarial del retirado delantero, se anuncia que la inversión será de 400 millones de reales (70 millones de dólares).

La principal misión de la nueva directiva del Cruzeiro será devolver al equipo a la Primera División. A Raposa terminó 14° en la tabla de la Serie B, lejos de la opción del ascenso. Con Vanderlei Luxemburgo como entrenador y Marcelo Moreno Martins en la delantera, el club tuvo una campaña más bien discreta. Para 2022, la segunda categoría de Brasil tendrá a tres grandes: Cruzeiro, Vasco da Gama y Gremio (descendió hace días). El que logró su retorno a Primera fue Botafogo.