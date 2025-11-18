El FFL Series aterriza en el Parque Estadio Nacional

Los días 28, 29 y 30 de noviembre, el Centro de Deportes de Contacto del Parque Estadio Nacional será escenario de la primera edición de FFL Series (Fitness For Life Series), una carrera de fitness funcional que busca cambiar la forma de vivir el fitness en Chile.

Lejos de ser una competencia exclusiva para atletas de élite, FFL Series se presenta como una experiencia transversal y motivadora, abierta a todas las personas activas que quieran probar sus capacidades en un ambiente de comunidad y superación personal.

Inspirado en formatos internacionales como Hyrox, un fenómeno mundial de fitness funcional que fusiona running con estaciones de fuerza y resistencia, FFL Series invita a cada participante a medirse consigo mismo más que con otros.

Fitness for life

El nombre FFL significa “Fitness For Life” y expresa la visión central del proyecto. La competencia se convierte en una plataforma para que cada participante pueda descubrir sus propios límites y compartir la experiencia con quienes viven la misma pasión por el deporte.

“Queremos que FFL Series sea el punto de encuentro de todas las personas que disfrutan entrenar y buscan un espacio para poner a prueba su progreso, sin importar su nivel. Nuestra meta es construir un evento que inspire, que sea inclusivo y que motive a cada persona a descubrir de qué está hecha”, explica Rodrigo Izquierdo, director de Tactiq, agencia organizadora del evento.

La competencia contará con dos categorías abiertas para hombres y mujeres:

Categoría Open: pensada para cualquier persona activa que quiera vivir la experiencia sin importar su nivel.

Categoría Pro: también abierta para todos, pero con un mayor grado de dificultad para quienes buscan un reto más exigente.

Las inscripciones están disponibles en Ticketplus. El detalle de las pruebas, categorías y parámetros se encuentran en www.fflseries.com y en Instagram @FFLSeries, para que cada participante pueda prepararse con anticipación.