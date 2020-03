Las reuniones comenzaron a primera hora en la ANFP. Mientras el Presidente Sebastián Piñera anunciaba el ingreso de Chile a la Fase 4 en la lucha contra el coronavirus, Sebastián Moreno, timonel del fútbol chileno, se comunicaba con el médico de la Selección, Fernando Yáñez. El anuncio de la máxima autoridad de gobierno hacía que la continuidad del fútbol chileno fuese insostenible. Poco importaba la decisión de jugar con o sin público. Más aún cuando llegó la recomendación del infectólogo de la Roja, Jaime Labarca: “Yo fui consultado , estando de acuerdo con la decisión de suspender dadas las circunstancias del país”, señaló a La Tercera.

Lo cierto es que la actividad se suspende por los próximos 14 días. Los futbolistas también dejarán las prácticas en sus clubes y empezarán a seguir pautas desde sus hogares. Y pese a que la idea inicial era jugar los partidos de ayer enla tarde para cerrar la séptima fecha, que enfrentaría O’Higgins vs. Antofagasta , en El Teniente de Rancagua, y Curicó Unido vs. Unión La Calera, finalmente se decidió suspender toda la actividad por petición de los mismos jugadores. Los clubes, junto a los gerentes de los clubes, decidieron no presentarse. Horas antes, en el aeropuerto, Santiago Morning optó por no viajar a Puerto Montt para disputar el duelo que hoy estaba programado por la B.

Moreno dio detalles del futuro de la actividad. Anunció que los partidos de la selección femenina ante Camerún, válidos por el repechaje para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio serán suspendidos. A su vez, en relación a la disputa de la Copa América 2020, manifestó que la decisión está en manos del Consejo de Presidentes de la Conmebol. “No se trata de ir adelante o atrás. Cada continente tiene una situación distinta en relación al coronavirus y su control”, dijo Moreno.

Luego, en un comunicado, la ANFP entregó más detalles: “A la suspensión vigente de todas las categorías del Fútbol Joven, anunciada este domingo 15 de marzo, se suman a partir del miércoles 18 los Campeonatos de Primera División, Primera B, Segunda División y Primera División Femenina”. Durante la tarde enviaron otra circular a los clubes para suspender el consejo de presidentes, que se realizaría este jueves.

¿Y el CDF?

La decisión de parar el fútbol venía dando vuelta en los clubes desde la semana pasada. Sin embargo, suspender la actividad podría acarrear problemas con el CDF pues la casa televisiva no toleraría otra para. Ya tenían como antecedente la finalización del torneo 2019 por el estallido social: “Estuve consultando y es imposible suspender la fecha. Acá hay un tema del CDF. El año pasado ya se suspendió por el tema del estallido social. No se puede suspender la entrega del producto”, decía la semana pasada el presidente de Iquique, Cesare Rossi. Cada club de Primera recibe $ 210 millones mensuales, mientras que los de la B suman ingresos cercanos a los $ 90 millones.

Desde la ANFP aseguran que la decisión de suspender provino de una petición formal del gobierno, por lo que hay cláusulas que resguardan el acuerdo con los propietarios del Canal del Fútbol.