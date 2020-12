El Liverpool cierra el 2020 en blanco

En el cierre del año en la Premier League, el puntero empató de visita. El Liverpool de Jürgen Klopp igualó sin goles con el Newcastle, en St. James Park. De esta manera, el líder estiró levemente su ventaja respecto a los escoltas.

Curiosamente, cuando el 2020 se despide, es el primer partido de esta Premier en el que no hizo goles. En los anteriores 15 encuentros, convirtió 37 veces. Pese a ser superior a su rival y tener el 73% de posesión de balón, los de Anfield no pudieron vulnerar el planteo defensivo de las Urracas. El invicto del equipo rojo en la Premier suma un partido más. No caen desde el 4 de octubre, cuando el Aston Villa los venció 7-2.

Así, el Liverpool manda en la liga inglesa con 33 puntos, tres más que el Manchester United. El primer partido del nuevo año para el campeón vigente será el 4 de enero, visitando al Southampton.

El otro partido del día fue suspendido. El Tottenham-Fulham tuvo que ser postergado debido a un brote de coronavirus en el equipo visitante.