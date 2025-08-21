El Ministerio de Salud argentino actualiza el estado médico de los hinchas de la U heridos en Avellaneda

Después de los complejos incidentes que se registraron durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, parte de la comitiva de los azules recorrió los diversos centros asistenciales donde llegaron hinchas heridos.

En las primeras horas de la mañana se informó que de las 12 personas que llegaron hasta el Hospital Fiorito de Avellaneda, diez ya han sido dados de alta.

Claro que allí continúan dos personas que llegaron con heridas graves y que debieron ser intervenidas de urgencia. Según el último reporte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Jaime Mora permanece estable tras presentar un traumatismo de cráneo con fractura cervical.

Por su parte, Gonzalo Alfaro presenta un traumatismo de cráneo y su pronóstico es reservado.

Además, en el Hospital Presidente Perón se encuentran internados Andrés Villalobos con traumatismo de cráneo y pronóstico reservado. Mientras que Nazareno Hasenaver está estable y en proceso de recuperación.

Por último, en el Hospital Eduardo Wilde se recupera Joaquín Alvayay, herido con traumatismo de cráneo, con pronóstico favorable. Otros tres chilenos que se encontraban en el recinto fueron dados de alta.

El primer reporte de la U

Michael Clark, presidente de Azul Azul, y el gerente general, Ignacio Asenjo fueron quienes estuvieron recorriendo los centros asistenciales para conocer el estado de salud de los hinchas afectados.

Tras el peregrinaje, Clark señaló que en el Hospital Fiorito de Avellaneda “hay doce personas, 12 chilenos. De esas hay 11 sin riesgo vital, con cortes, apuñalados, heridos en el tórax, en la cabeza, fuera de todo riesgo vital y hay otra persona que está intubada, en el quirófano y es el más grave de todos”.

“Luego fuimos al Perón. Ahí hay tres personas sin riesgo vital. Con cortes, apuñalados, pero nada tan grave dentro de todo lo grave que es. Y finalmente en el Wilde, con cortes, golpes, pero nadie en riesgo vital”, agregó.

También apuntó que no pudo hablar con el plantel en el momento, pues “llegué y salí. Fui al hospital. En la cancha estaban nerviosos por ellos mismos, por sus familiares, por sus amigos que estaban en tribuna”.

A su vez, anunció que “el plantel se va a ir temprano mañana y seguramente nos vamos a quedar viendo que ojalá que esto que vimos hoy que no hay nadie muerto siga así”.

También criticó las palabras de la dirigencia de Independiente. “No están a la altura. Es una muestra de la deshumanización de lo que pasó hoy. Veníamos a ver el fútbol, terminamos en otra cosa y ahora damos gracias de que todos los rumores que habían no eran ciertos, pero estar preocupado de los puntos y quién tuvo la culpa ante los hechos que vimos no corresponde y habla muy mal de ellos”.