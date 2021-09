El optimismo de Massú: “Sigo creyendo en este grupo, vamos a llegar al Grupo Mundial de vuelta”

En Chile son optimistas con permanecer en el Grupo Mundial I. Pese al opaco desempeño del equipo nacional en la Copa Davis, en la que cayó en la serie ante Eslovaquia, la escuadra capitaneada por Nicolás Massú no pierde la esperanza en mantener la categoría en el certamen. Fue el medallista olímpico quien se refirió al nivel exhibido por sus pupilos en la competencia, exhibiendo, además, confianza en que no descenderán.

“Lógicamente que siempre uno piensa siempre en ganar. Sabíamos que iba a ser una serie cerrada por los equipos que se presentaron en esta confrontación. El deporte es así. A veces se gana y se pierde. Obviamente que ayer después del 1-1 teníamos las esperanzas de cerrar la serie. No fue así. A veces las cosas se han dado y en otras no. Esta fue una de las que no. Hay que seguir trabajando. Ellos jugaron bien. Tuvimos nuestras ocasiones”, analizó el viñamarino.

“En el dobles se pudo haber ganado el segundo set y haberlo llevado a un tercero. En Christian teníamos toda la confianza, pero se juntaron varias cosas. Gombo jugó inspiradísimo. Impresionante. Christian intentó resolver el juego de él. Intentó e intentó. Hoy no se pudo. Yo lo viví como jugador, muchas veces me salía todo y en otras las cosas no. Hay que darle méritos al que está al frente. No nos olvidemos que esto son partidos de tenis. Ayer Christian jugó muy bien. Ayer era todo felicidad y hoy es tristeza. Nosotros seguimos con fuerza. Se perdió y duele. Pero se sigue. Hay que aprender y tratar de preparar lo que viene”, complementó.

Massú, además, aseguró que confía plenamente en el grupo de jugadores que eligió para la competencia. “La gente que me conoce sabe cómo pienso. Sabes la mentalidad que tengo. A mí no me mueve nada. Una victoria no cambió mi carrera ni mi persona. Trato de salir adelante e inculcarle eso a los jugadores. Hoy día se perdió y tenemos que salir adelante como sea”, dijo.

“Tenemos un equipo en el que tengo expectativas. Esta derrota no cambia absolutamente nada mi forma de pensar. Sigo creyendo en este grupo. Vamos a llegar al Grupo Mundial de vuelta. Me alegra que los jóvenes estén cada día mejor. Al tener más jugadores, tenemos posibilidades de hacer cosas importantes. Tenemos una revancha en febrero y vamos a ir con todo”, añadió.

Y, finalmente, aseveró que el cambio de formato por la pandemia no influyó en la actuación de sus dirigidos. “Esta Copa Davis la debimos haber jugado antes. Han pasado cosas en el mundo que están fuera del formato. Quizás sin pandemia debimos haber jugado no una vez Copa Davis. No me doy muchas vueltas con la nueva regla o la vieja. Simplemente represento a Chile”, concluyó.